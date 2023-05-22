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Unutuvermiş nasıl yazılır, unutuvermiş yazımı nasıl olmalıdır? Unutuvermiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.05.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime ve kelime grupları bakımından oldukça geniş yelpazeye sahip bir dildir. Bu kelime çeşitleri içerisinde sıklıkla hata yapılan konular arasında iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen kelimeler yer alır. Unutuvermiş kelimesi de çok fazla kullanılan ancak nasıl yazılması gerektiği noktasında araştırılan bir kelimedir. Bu tür sözcüklerin doğru yazılışlarını belirleyen ilgili merci Türk Dil Kurumudur. Peki, unutuvermiş yazımı nasıl olmalıdır?

Unutuvermiş nasıl yazılır, unutuvermiş yazımı nasıl olmalıdır? Unutuvermiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde pek çok kelime grubu bulunur. Türkçede yer alan her kelimenin doğru yazılış şekli ve uyulması gereken bir imla kuralı vardır. Bu nedenle bu kelimelerin yazılış biçimlerinde birçok kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Kelimelerin hatalı yazımları yayılarak büyük bir bilgi kirliliği haline gelebilir. Yazım kurallarına uymak Türkçeyi doğru kullanmak çok büyük bir öneme sahiptir. Bu sayede etkili bir iletişimin kurulması sağlanır hem de dilimizin korunması açısından önemlidir. Dil bilgisinde çok fazla hata yapılan ve yazılışı araştırılan kelimeler arasında birleşik yazılan kelimeler bulunur. Bu tür sözcüklerin doğru yazılış biçimleri hakkında bilgi almak isteyenler TDK tarafından yayımlanan çevrim içi sözlüklerden faydalanabilir. Türk Dil Kurumu yazım sözlüklerinde çok fazla araştırılan kelimelerden biri de "unutuvermiş" kelimesidir. Aynı zaman bu kelimenin YKS’de çıkması merakları çoğaltmıştır.

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Unutuvermiş nasıl yazılır?

Unutuvermek kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Bu fiilin birincil kullanımı "unutuvermek" şeklinde karşımıza çıkar. Unutuvermek TDK sözlüğe göre çok kısa sürede unutmak olarak belirtilir. YKS’nin ilk oturumunda da karşımıza çıkan bu kelimenin nasıl yazıldığı konusu tekrar gündeme gelmiştir. Unutuvermiş yazımı ve soru biçimindeki hâli başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Unutuvermiş TDK sözlüklerinde birleşik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır.

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Unutuvermiş ayrı mı yazılır?

Dilimizin geliştirilmesi ve korunması için kurulan TDK sözcüklerin kökenlerini ve anlamlarını araştırıken yabancı kelimeleri de Türkçeleştirmek için çalışmalar yapar. Kelime anlamları ve imla kuralları konularında araştırma yapanlar için TDK birincil kaynak görevi görür. "Unutuvermiş" fiilinin bitişik yazılması gerekir. Unutuvermiş ayrı mı yazılır diye merak edenler "unutu vermiş" biçimindeki yazım şeklinin yanlış olduğunu bilmelidir. Bu kuraldan yola çıkıldığında "mi, mu" ekleri geldiğinde soru formundaki bu fiil için doğru yazım şekli "unutuvermiş mi" olmalıdır. Unutuvermiş bitişik mi yazılır konusunda unutuvermiş doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Unutuvermiş (Doğru kullanım)
  • Unutu vermiş (Yanlış kullanım)
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