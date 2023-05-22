Van Gölü nasıl yazılır, Van Gölü yazımı nasıl olmalıdır? Van Gölü büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Van Gölü gibi İki kelimenin birleşmesiyle yeni bir anlam ifade eden kelimeler birleşik kelimeler olarak nitelendirilir. Türkçede en sık yapılan imla hatası ise birleşik kelimelerin nasıl yazılacağı konusundadır. Çünkü kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı büyük bir merak konusudur. Ancak Van Gölü hem birleşik hem de yer ismi olarak geçer. Bu nedenle kelimenin ayrı yazımında da tereddütler yaşanır.

Van Gölü nasıl yazılır?

Van Gölü bir yer adı olarak kullanılır. Bu nedenle özel isim sınıfına girer ve baş harfleri büyük yazılması gereken bir kelimedir. Ancak kelimenin birleşik sözcükler sınıfında yer alması birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda da kafa karıştırmaktadır. Türk Dil Kurum tarafından bazı kelimelerin birleşik bazılarının ise ayrı yazılması gerektiği belirtilir. Birleşik kelimelerin ayrılması durumunda herhangi bir anlam kaybı yaşanmıyorsa kelimelerin ayrı yazılması gerektiği kuralı mevcuttur. Buna göre Van Gölü yazımı ayrı olması gereken ve yer ismi belirten bir kelimedir. Kelimenin "van gölü" biçiminde küçük harflerle yazımı yanlış olarak nitelendirilir.

Van Gölü büyük mü yazılır?

Pek çok insan Van Gölü küçük mü yazılır konusunda araştırma yapar. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanıma göre yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Buna göre Van Gölü TDK kurallarına göre baş harfleri büyük harfle yazılması gereken bir kelimedir. Van Gölü yer adı belirtir ve özel isim sınıfında yer alır. Bu nedenle ‘göl’ kelimesinin de büyük harfle yazılmaya başlanması gerekir. Van Gölü doğru yazılışı: