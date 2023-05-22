Tren nasıl yazılır, tren yazımı nasıl olmalıdır? Tren mi tiren mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçede imla kuralları sadece öğrencilerin ve profesyonel olarak yazı işi ile uğraşan kişilerin değil herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konudur. Türkçenin içerisinde çok fazla kelime bulunmasından dolayı pek çok kelimenin yazılışında hatalar yapılabilir. Çoğunlukla hata yapılan kelimelerin diğer dillerden geçen ve dil kurallarına aykırı olan kelimeler olduğu görülüyor. Yazılışında çok fazla yanlış yapılan kelimeler arasında tren kelimesi de bulunur. Bu noktada tren kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda birçok insan tereddüt yaşar ve araştırma yapar. Türkçeye Fransızcadan geçen tren kelimesi, günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir.

Tren nasıl yazılır?

Dilimize Fransızcadan geçen tren kelimesi 19. yüzyıldan itibaren sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Fransızca başta olmak üzere birçok Avrupa dilinde "train" biçiminde yazılır. Kelime anlamı ise demir yolu üzerinde gidebilen vagonlu araçların genel adıdır. Trenin ilk defa Britanya’nın başkenti Londra’da kullanıldığı bilinir. Türkçede tren yazımı sıklıkla hata yapılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun sebebi kelimenin "Ti-ren" biçiminde telaffuz edilmesidir. Türkçede yer alan kelimelerde iki sessiz harfin yan yana geldiği görülmez. Fakat başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere pek çok Avrupa dilinde kelimeler söylendiği gibi yazılmaz. Tren TDK kurallarına göre "tren" biçiminde yazılır.

Tren mi tiren mi?

Bilgi kirliliğine sebep olmamak için dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Bu nedenle pek çok insan kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda araştırma yapar. Dile meraklı kişiler ise imla kurallarını öğrenirken büyük keyif alır. Söz konusu kelimenin telaffuz ediliş şeklinden dolayı birçok insan, kelimenin yazılışı konusunda tren mi tiren mi ikilemini yaşar. Tren doğru yazılışı şu şekildedir: