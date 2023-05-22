EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Tren nasıl yazılır, tren yazımı nasıl olmalıdır? Tren mi tiren mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Tren nasıl yazılır, tren yazımı nasıl olmalıdır? Tren mi tiren mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

07.05.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları noktasında birçok kişi kafa karışıklığı yaşayabilir. Özellikle Türkçenin kelime haznesinin çok geniş olması ve yabancı dillerden de kelimeler eklenmesi bu kafa karışıklıklarının artmasına neden olur. Günlük yaşamda sözcüklerin yazılış biçimleri ve yazım hataları konusu birçok noktada karşımıza çıkıyor. Peki, tren yazımı nasıl olmalıdır?

Tren nasıl yazılır, tren yazımı nasıl olmalıdır? Tren mi tiren mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçede imla kuralları sadece öğrencilerin ve profesyonel olarak yazı işi ile uğraşan kişilerin değil herkesin bilgi sahibi olması gereken bir konudur. Türkçenin içerisinde çok fazla kelime bulunmasından dolayı pek çok kelimenin yazılışında hatalar yapılabilir. Çoğunlukla hata yapılan kelimelerin diğer dillerden geçen ve dil kurallarına aykırı olan kelimeler olduğu görülüyor. Yazılışında çok fazla yanlış yapılan kelimeler arasında tren kelimesi de bulunur. Bu noktada tren kelimesinin nasıl yazılacağı konusunda birçok insan tereddüt yaşar ve araştırma yapar. Türkçeye Fransızcadan geçen tren kelimesi, günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir.

Çevrim içi nasıl yazılır? Çevrim içi nasıl yazılır?

Tren nasıl yazılır?

Dilimize Fransızcadan geçen tren kelimesi 19. yüzyıldan itibaren sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Fransızca başta olmak üzere birçok Avrupa dilinde "train" biçiminde yazılır. Kelime anlamı ise demir yolu üzerinde gidebilen vagonlu araçların genel adıdır. Trenin ilk defa Britanya’nın başkenti Londra’da kullanıldığı bilinir. Türkçede tren yazımı sıklıkla hata yapılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun sebebi kelimenin "Ti-ren" biçiminde telaffuz edilmesidir. Türkçede yer alan kelimelerde iki sessiz harfin yan yana geldiği görülmez. Fakat başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere pek çok Avrupa dilinde kelimeler söylendiği gibi yazılmaz. Tren TDK kurallarına göre "tren" biçiminde yazılır.

Başüstüne nasıl yazılır? Başüstüne nasıl yazılır?

Tren mi tiren mi?

Bilgi kirliliğine sebep olmamak için dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Bu nedenle pek çok insan kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda araştırma yapar. Dile meraklı kişiler ise imla kurallarını öğrenirken büyük keyif alır. Söz konusu kelimenin telaffuz ediliş şeklinden dolayı birçok insan, kelimenin yazılışı konusunda tren mi tiren mi ikilemini yaşar. Tren doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Tren (Doğru kullanım)
  • Tiren (Yanlış kullanım)
Bilirkişi nasıl yazılır? Bilirkişi nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ 2023: AÖF sınavları ne zaman? Online mı yüz yüze mi yapılacak?
AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? istanbul.edu.tr ekranıAUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? istanbul.edu.tr ekranı
Anahtar Kelimeler:
tren nasıl yazılır tdk tdk sözlük

En Çok Okunan Eğitim Haberler

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 30. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ön başvuru sonuç tarihi belli mi? Gözler pa.edu.tr ekranında

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 30. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ön başvuru sonuç tarihi belli mi? Gözler pa.edu.tr ekranında

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı ekranı!

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

Alzaymır nasıl yazılır?

Alzaymır nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.