İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten Passolig için soru önergesi

Spor Toto 1. Lig'deki Denizlispor - Hatayspor maçını protokol tribün yerine bilet alarak Denizlispor taraftarı arasında izleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TFF tarafından Denizlispor'a verilen tribün kapatma cezasının ardından TBMM'ye Passolig'le ilgili olarak bir soru önergesi verdi.
Verdiği önergede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Passolig'e dair bazı soruları yanıtlamasını isteyen Öztürk; tribün kapatıldığı için, küfür etmediği halde bir sonraki maç için aynı aynı bloktan bilet alamamasına tepki gösterdi.
Yasin Öztürk'ün TBMM'ye verdiği önergede şu sorular yer aldı;
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