İYİ Parti Edremit’te yeni dönem

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İYİ Parti 1’inci Olağan Kongresi yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Mehmet Emin Karabulut’un aday olmadığı kongrede tek liste ile gidilen seçimlerde Oğuzhan Cıvgaz partinin yeni ilçe başkanı oldu.

Alp Salon’da yapılan kongreye, İYİ Parti Kurucu GİK Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Yaşar Meyvacı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Lapanta, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, Millet İttifakı belediye meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrede, tek lise ile gidilen seçimlerde Cıvgaz, İYİ Parti’nin Edremit İlçe Başkanlığı’na seçildi. Kongrede başkanlığa seçilen Cıvgaz, teşekkür konuşmasında duygulanırken aldığı bayrağı daha yukarıya çıkarmak için yöentim kurulu üyeleri ile birlikte çalışacağını ve ekibine güvenen partililere teşekkür etti. Kongrede katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.

