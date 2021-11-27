YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, Antalya'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, Antalya'da konuştu:

27.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim tek bir çizgimiz var, teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo'ya terörist demeyen HDP ile de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partinin bütün kadrolarıyla seçim yapılacakmış gibi çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Erdem, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu toplantıda, hukuk denen şeyin hayatın kendisi olduğunu, hukukun bozulması durumunda ekonominin ve huzurun bozulacağını söyledi.

Türkiye'nin çaresiz olmadığını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018'de bu ülkenin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Erdem, "Bunun önemi şu, halka hizmet etmek için halktan oy alan ve halkın teveccühüyle iktidara gelen sistemin, kişinin ve yürütmenin yine halkın temsilcisi olan halk adına mecliste bulunan milletvekilleri tarafından tam olarak denetlenebildiği bir sistem istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve ekonomik bakımdan da çaresiz bir ülke olmadığını anlatan Erdem, "Parti çalışmalarına iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter ilkelerini koyduk. Çünkü tek bir parti anayasa hazırlayamaz, bir anayasanın faydalı olabilmesi için ülkede en geniş mutabakatla hazırlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasası seçimlerden sonra seçmenlerimiz bize teveccüh edip yetki verdikten sonra bütün partilerle, yargı mensupları, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle, yani ülkede elini taşın altına koyan herkesle hazırlanacak." diye konuştu.

Erdem, parti olarak bugün seçim yapılacakmış gibi parti kadrolarının çalışma yaptığını dile getirdi.

Ülkenin 27 yıldan beri Meral Akşener'i tanıdığını ve HDP ile iş tutmayacağını belirten Erdem, "Bizim için Türk'ü Kürt'ü yok. Diyarbakır'ı, Konya'sı, Antalya'sı, İstanbul'u yok. 83 milyona hizmet etmek için varız. İYİ Parti ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti. Bizim tek bir çizgimiz var, teröre terör demeyen, teröriste terörist demeyen, Apo'ya terörist demeyen HDP ile de iş tutmayız. Onlardan medet umanlarla da iş tutmayız." ifadelerini kullandı.

Erdem, şu anda Millet İttifakı'nda sadece CHP ve İYİ Parti olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Temizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladıTemizlik işçisinin kayalıklardan düşen ve üşüyen kadına montunu vermesi takdir topladı
Anahtar Kelimeler:
antalya İYİ Parti

Antalya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Çelebi Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Kapsül Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Burak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.