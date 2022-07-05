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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

05.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kabul

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