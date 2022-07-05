İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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