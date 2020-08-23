YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 23.08.2020 02:01 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in oğlunun düğününe katıldı.Vildan-Abdulkadir Şahiner çiftinin oğulları Oğuzhan Şahiner ile Perihan-Mustafa Kara çiftinin kızları Emel Kara’nın nikah şahitliğini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı.Akşener genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak düğüne katılan, arayan ve mesaj atarak kutlayan herkese teşekkür etti.Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş davetlilere konser verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in oğlunun düğününe katıldı.
Vildan-Abdulkadir Şahiner çiftinin oğulları Oğuzhan Şahiner ile Perihan-Mustafa Kara çiftinin kızları Emel Kara’nın nikah şahitliğini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı.
Akşener genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak düğüne katılan, arayan ve mesaj atarak kutlayan herkese teşekkür etti.
Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş davetlilere konser verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
12:48
İkindi
16:33
Akşam
19:34
Yatsı
21:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Karaoğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.