YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de konuştu:

21.04.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Anayasa Mahkemesinin Seçim Kanunu'na ilişkin kararı) "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur"

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamlamasına ilişkin, "Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur." dedi.

Akşener, Kırşehir programı kapsamında Boztepe ilçesinde esnafı ziyareti etti.

Daha sonra kent merkezindeki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamlamasına" ilişkin sorusu üzerine, kararı olumlu gördüklerini söyledi.

CHP'nin 4 madde için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi olarak onların böyle bir hakkı var. O dört madde cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanlığı görevini bir kenara koyup, AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı propaganda faaliyetlerinin, sonsuz bir hak tanıyan maddenin iptaline yönelik. Diğeri hakimlerle vesaire ile ilgili olan konuya dair. Yani D'Hondt sisteminin hesaplamasına dair olan konu değil. Yani oy almaktan korkuya dair bir durum değil. Biz çok olumlu değerlendiriyoruz. Umarım esastan bozulur."

Başka bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun elektriklerinin kesilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusu üzerine Akşener, Kılıçdaroğlu'nun elektrik ücretini ödememekteki kastının, 3,5 milyon civarındaki abonenin elektriğinin kesilmesine dikkati çekmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1,5 milyona yakın doğal gaz abonesinin gazının da kesik olduğunu ileri süren Akşener, "Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi, basının, herkesin ilgisini çekti, bir genel başkanın elektriğinin kesilmiş olması. Bu zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerinin çözümlenmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu"

Elektrik ve doğal gaz abonelerinin borcunun, vergi borcu silinen iki firmanın tutarından daha düşük olduğunu öne süren Akşener, "Buna dikkat çekmek istiyorum aracılığınızla. Ama bu işte Selvi hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur, müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu, o da Selvi hanım için." diye konuştu.

Meral Akşener, daha sonra İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığının Cacabey Meydanı'nda düzenlediği iftar programına katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akşener'e Neşet Ertaş tablosu hediye etti.

Programın sonunda, sahneye davet edilen vatandaşlar, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyorEdebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyor
Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildiAnkara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir iftar

Kırşehir Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:52
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:57
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.