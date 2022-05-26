İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olması için gezdiğini belirterek vatandaşın dertlerine dair hangi çarelerin üretilebileceğinin ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandığını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen ve partililerce Çayırova gişelerinde karşılanan Akşener, Fatih Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Parti otobüsüne binerek çevredekileri selamlayan Akşener, daha sonra Darıca ilçesine geçti.

Burada Çınaraltı mevkisinde esnafı ziyaret eden Akşener, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf gezdiğini belirterek Türkiye'de çok uzun zamandır vatandaşın, esnafın, emeklinin, öğrencinin dertlerinin konuşulmadığını savundu.

Vatandaşların yaşadığı sorunları örnekler vererek anlatan Akşener, "Vatandaşın derdinin konuşulamadığı bir Türkiye'de neler konuşuldu? 'Sen şucusun, sen bucusun, sen şöylesin, sen böylesin.'" dedi.

Akşener, vatandaşın sorunlarının konuşulması için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben. Netice itibarıyla farkındaysanız Türkiye'de hafif hafif 'oculuk, buculuk' gidiyor. Sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı. Şimdi mesele şu; esnaf dükkanlarının içinde nelere rastlarsınız? Esnaf dükkanlarında müşteri velinimettir. Müşterisine söven esnaf var mı? Halbuki seçmenine söven siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine 'terörist' diyen siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine 'nankör' diyen siyasetçi var bu ülkede. Seçmenine 'şükürsüz' diyen siyasetçi var bu ülkede. Sana ne kardeşim, sana ne. Esas olan; sen çiftçinin derdine hangi çareyi ürettin."

Hükûmetin gıda ve tarım politikasını eleştirerek istihdama yönelik hiçbir adım atılmadığını savunan Akşener, "Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz. Buraya benim geldiğim gibi bilumum ağalar, muhteremler gelecek, karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bakın oylarınız bana da kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun. Seçmen velinimettir, ağalar. 'Ceketimi assam, şapkamı assam' seçim zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz ve birlikte bu harami düzeni, helal oylarımızla sandıkta, demokrasiyle attaya göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Akşener, daha sonra parti otobüsüyle İzmit ilçesine hareket etti. Bu sırada Akşener'in geleceği Alemdar Caddesi'nde bekleyen bir partili ile aracıyla yoldan geçen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Bazı partililer de araca vurarak sürücüye tepki gösterdi.

Bunun üzerine aracı bölgeden uzaklaştırmak isteyen polis memurları ile korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Alemdar Caddesi'ne gelen Akşener, parti otobüsünden çevredekileri selamladı. Halka seslenen Akşener, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından İzmit Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile basına kapalı görüştü.

