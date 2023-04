İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Van'da kanaat önderleriyle buluştu:

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Van'da, Kadim Aşiretler Federasyonu'nu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Rasim Aslan ve federasyon üyeleriyle bir araya gelen Akşener, 29 yıldır siyasette olduğunu ve birçok kez Van'ı ziyaret ettiğini söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimin hayırlı olmasını dileyen Akşener, şöyle konuştu:

"Benim şöyle bir özelliğim var, seçmeni velinimet görürüm. Bize büyüklerimizin öğrettiği şey, seçmen velinimettir. Dolayısıyla grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım ve iktidar olmayı istiyorum. Bu seçimde, seçimin getirdiği bir zorunluluk var ki 2018'den beri ittifaklar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla önce Cumhur ve Millet ittifakı vardı, şimdi üç ittifak halinde gidiliyor. Siz bu ittifaklar içinde bulunan siyasi partilerden hoşunuza giden, dertlerinize çözüm bulacağınıza inandığınız bir partiye oy vereceksiniz. Burada da özne sizsiniz. Yani velinimet olan sizsiniz."

Seçimlerin, seçmenin bayramı olduğunu ifade eden Akşener, hizmet ve proje üzerinden rekabet edilen bir seçim olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Akşener, "İnşallah başka şaibelerin konuşulmadığı, hür iradenizle sandıkta oyunuzu attığınız ve çıkan oyun da bizim için baş göz üstüne olduğu bir seçim olur. Bu seçimin böyle yürümesi için de hem sadıklar açısından hem de bu dilin düzelmesi açısından üzerimize düşen gayreti yerine getireceğiz." dedi.

Federasyon Başkanı Aslan ise "Biz tüm partilerimize eşit durumdayız. Bizim için hepsi aynı eşitliktedir. Kendimizi ne bir siyasi partinin arka bahçesi ne de oy deposu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"MESELEMİZ BİRLİĞİMİZ VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZDÜR"

Daha sonra Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Doğu-Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması" programına katılan Akşener, ülkede kısa da olsa İçişleri Bakanlığı yaptığını anlattı.

"Eğer bu bölgede yaşayan Kürtler olarak devletinin, milletinin, bayrağının ve vatanının bütünlüğünün yanında olmasaydınız biz Güneydoğu'da neyi konuşuyor olacaktık." diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Nasıl olur da her bir Kürt, potansiyel PKK'lıymış gibi düşünülebilir. İşte reddettiğim budur ve ölünceye kadar da reddedeceğim budur. İster oy verin, ister vermeyin. Mesele oy değil, meselimiz birliğimiz ve bütünlüğümüzdür. İYİ Parti'nin kuruluşu vatandaşlarımızı cesaretlendirdi. Bazı propagandaların önüne geçti. Buradan en son geldiğimiz nokta, Millet İttifakı genişledi. Şimdi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin yanına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de katıldı ve genişledi. Her görüşten, her siyasi anlayıştan genel başkanlar bir araya geldiler. Birbirimizi değiştirmeye çalışmadık, ortak noktalarımızı öne koyduk, farklılıklarımıza saygı duyduk ve milletin talepleri üzerine de bir projeler zinciri oluşturduk. Beğenirseniz oy verirsiniz, beğenmezseniz oy vermezsiniz. Biz de buna saygı duyacağız. Sizden bir tek talebim var, ucube sistemin değişmesi konusunda bir tavır koymak."

Toplantının sonunda Akşener'e Van kedisi hediye edildi.