YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu:

03.05.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bütün köylerdeki okulları yeniden açarak her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu:

Akşener, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Soğuk havada alanda bekleyenlerden helallik isteyen Akşener, hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye destek isteyen Akşener, "13. cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Bir oy Kemal'e, sonra İYİ Parti birinci olacak, bir oy Meral'e ve o helal oylarınızla ben başbakan olacağım, hemen şimdi olacağım." dedi.

Başbakan olmak için millet iradesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Akşener, "Çünkü bu helal iradeye, millet iradesine ihtiyacım var. Bir şeye daha ihtiyacım var, değerli kadınlar, hanımefendiler, size de ihtiyacım var. Sebebi şu, bu ülkede hiçbir erkeğe yapılmayan ne kadar iğrençlik varsa bana yapıldı. Anladım ki size de yapılıyor, dolayısıyla el ele vereceğiz, beraber el ele vereceğiz." diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN BÜTÜN BORÇLARINI ERTELEYECEĞİZ"

Akşener, 18-26 yaş aralığındaki gençlere iş buluncaya kadar ev kadınlarına ise sorgusuz sualsiz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını vadederek, şunları kaydetti:

"Derhal 100 bin öğretmen dahil edeceğiz. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek ve 250 bin öğretmeni derhal dahil edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız ve her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köylerde 50 yaş dışında kimse yok, gençlere diyeceğiz ki 'kızım, oğlum, evli çift veya iki kardeş', diyeceğiz ki 'git babanın toprağında yani isteğinizle tabii, iş yap, üretim yap.' Buna karar verip köye yerleşen her bir gencin 5 yıl boyunca sigorta veya Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz, yeniden yapılandıracağız. Benzeri bir düzenleme esnaf için yapacağız ve üç harflilerin esnafımızı zorda bıraktığı o durumdan kurtaracağız. Mesela mülakatı kaldıracağız ve bilek gücüne göre kim neyi alırsa onu yerine getireceğiz."

Elektrik maliyetlerinin yüksek olduğunu öne süren Akşener, bu nedenle Türkiye'nin her tarafında tarımsal sulama sorunu yaşandığını savunarak bunları gidereceklerini söyledi.

"BÜTÜN EMEKLİLERİN HESABINA 15 BİN LİRA YATIRACAĞIZ"

Türkiye Şeker Kurumunu kuracaklarını aktaran Akşener, bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere ve emeklilere zam yapılması gerektiğini önerdiğini hatırlatan Akşener, "Temmuz'da emeklilerimize ve işçilerimize en az yüzde 50 zam yapacağız. Kurban Bayramı geliyor, geçen sene 5 bin liraya kestiğiniz kurbanı bu sene 15 bin liraya keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek, işte Kurban Bayramı öncesinde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatıracağız." şeklinde konuştu.

Akşener, 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Akşener, partisinin Sivas milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’ta 460 bin 441 kişi oy kullanacakSivas’ta 460 bin 441 kişi oy kullanacak
Kaş’ta su kesintisi yaşanacakKaş’ta su kesintisi yaşanacak
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün sürücüsü Ankara'da toprağa verildiBursa'daki kazada hayatını kaybeden, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün sürücüsü Ankara'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Sivas miting

Sivas Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:24
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Selvi eczanesi
Gemerek
Emre eczanesi
Gemerek
Sifa eczanesi
Gurun
Esma eczanesi
Koyulhisar
İçten eczanesi
Merkez
Ada eczanesi
Merkez
Yunus emre eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.