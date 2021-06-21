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İYİ Parti heyeti Bitlis'te temaslarda bulundu

21.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti heyeti Bitlis'te temaslarda bulundu

BİTLİS (AA) - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret eden heyet, daha sonra kent merkezine giderek, esnafın taleplerini ve sıkıntılarını dinledi.

Heyettekiler, temaslarının ardından belediyenin yürüttüğü "Dere Üstü Islah Projesi" ile ilgili kent sakinleriyle görüştü.

Ulu Cami Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, kentteki esnafın yanında olmak ve "Dere Üstü Islah Projesi"yle ilgili bilgi almak amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Bitlis'in en fakir illerden biri olduğunu ileri süren Usta, şunları kaydetti:

"Gelip bu şehri görünce şaşırdım. Hiçbir şey yok. İl diyeceğimiz bir durumda değil. Şu anda Bitlis'te var olan yerleri yıkmaya çalışıyorlar. Biz bunu yanlış buluyoruz. Bitlis, Türkiye'nin en fazla göç veren kenti. Kadim ve eski bir şehir olmasına rağmen Bitlis'in kaynakları harekete geçirilemiyor. Hiçbir Bitlisli ve biz burada yapılacak bir yatırıma karşı çıkamayız. Refah ve zenginlik istiyoruz. Dere ıslah edilmek isteniyorsa buyursunlar gelip yapsınlar. Ancak dere ıslahı bahanesi altında burada 700 tane dükkanı yıkacaksanız, biz buna 'evet' diyemeyiz. Bir tane esnaf memnun değil, herkes şikayet ediyor. Bir kısmı zorunluluktan 'evet' demiş imza atmış."

Usta ve heyettekiler, ardından Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek, Başkan Davut Tezcan'la görüştü.

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