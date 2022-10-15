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İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gitti

15.10.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gitti

İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gitti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla bölgeye gittiği bildirildi.

Bu arada partinin 22 Ekim'de yapılacak 5. kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener'in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener'in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi.

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