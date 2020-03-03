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İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Partili Belediyelerin Suriyeli mültecileri sınır kapılarına taşınması konusunda otobüs kaldıracaklarını duyurmalarına tepki gösterdi.

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Partili Belediyelerin Suriyeli mültecileri sınır kapılarına taşınması konusunda otobüs kaldıracaklarını duyurmalarına tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu seçim döneminde ’Suriyelileri göndereceğiz. Biz kaynağı, hizmeti bu milletin işsiz evlatlarına sunacağız’ açıklaması yaptığını hatırlatan Ataş, “O dönem beni ırkçılık ve Suriye düşmanlığı ile suçlayan Kayseri belediye başkanları ve bazı milletvekillerine soruyorum, ne değişti? Suriyelileri sınıra taşımak için bedava otobüs kaldırıma yarışına girdiniz. Nereden nereye” ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir ile Talas Belediyeleri başta olmak üzere AK Partili bazı belediyelerin, ’Sınır kapılarının açılması üzerine AB ülkelerine geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin sınır kapılarına ulaşımı ücretsiz olarak sağlanacaktır’ yönünde duyurular yapmasını değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ortaya çıkan tablonun düşündürücü olduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde vatandaşlardan sık sık Suriyeliler konusunda şikayetler aldığını ve bu yöndeki şikayetlerin bugün de devam ettiğini dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, “Ben o dönem ’birilerine bakacaklarsa bizim fakirlere baksınlar’ dedim ve bu sözümün de arkasındayım. AK Parti’de şu an belediye başkanı olanlar ise, ‘Suriyelilerden yararlanacağız’ diyordu. Şimdi gelinen noktada her şey ortada. Kimin rüzgara göre neyden faydalandığı da ortada. Ben Suriyeliler konusunda açıklama yapınca, yani artık yeter. Ülkelerine dönsünler. Biz kaynağı, bu milletin işsiz evlatlarına sunacağız dediğimiz de bizi suçlamadıkları konu kalmamıştı. Ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken, kazanırsam Suriyelileri Kayseri’den göndereceğimi söylediğimde beni ırkçılık ve Suriye düşmanlığı ile suçlayan Kayseri belediye başkanları ve bazı milletvekillerine soruyorum, ne değişti? Suriyelileri sınıra taşımak için bedava otobüs kaldırıma yarışına girdiniz. Nereden nereye” dedi.

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Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
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