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İYİ Parti Nevşehir İl kongresi yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Nevşehir 2.

İYİ Parti Nevşehir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı. İl Kongresinde üç aday içerisinden kazanan Ömer Ay ve beraberindeki liste oldu.
Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen il kongresine Çorum’a bağlı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yanı sıra Aksaray eski belediye başkanı Mümin İnan, Sağlık sorunlarından dolayı il kongresinde aday olmayacağını açıklayan Ali Karaaslan ile çok sayıda partili katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ve kongreyi yönetecek delegasyonun seçiminin ardından il başkanlığının bütçe ve faaliyet raporları okunarak ibraz edildi.
Kongrenin siyasi konuşmalar bölümünde konuşan İl Başkanlığına aday olan Ömer Ay, Serkan Canpolat ve Caner Demir konuşmalarında neden il başkanlığına aday olduklarını anlattılar.
Adayların konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Aksaray eski belediye başkanı Mümin İnan ise İYİ Partinin iktidara yürüdüğünü, Genel Başkan Meral Akşener’in siyasi ve devlet adamlığı tecrübesiyle ülkeye önemli katkılarda bulunacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Saat 17.00 itibariyle açılan sandık sonuçlarına göre; Ömer Ay 164, Caner Demir 73, Serkan Canpolat ise 49 oy aldı.
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanlığına seçilen Ömer Ay’ın listesinde; Erkan Kocamaz, İrfan Yılmaz, Mehmet Özkan, Yaşar Usalan, Hüseyin Sevindik, Muzaffer Evli, Mehmet Güngören, Bilal Dirikoç, Hasan Yarımca, Engin Karakaya, Ertuğrul Erdem, Engin Karakaya, Mehmet Erdoğan, Nihat Aydoğan, Sadi Yücel, Bahtiyar İlleez, Mahmut Türkçü, İlhan Nurdan Demirsoy, Elmas Erdoğan, Gönül Aktürk, Yeliz Doğan, Emine Şaffak, Ayten Kürekli, Ahmet Yücel, Necla Ulkat, Ömer Erkek ve Hurşit Yüksel isimleri yer aldı.

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