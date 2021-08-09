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İYİ Partili Sunat Yozgat'ta konuştu:

09.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülke için, adalet için, hak ve hukuk mücadelesi için yollardayız"

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, ülke, adalet, hak ve hukuk mücadelesi için yollarda olduklarını söyledi.

Partisinin ağustos ayı programı kapsamında sivil toplum örgütü ziyaretleri için Yozgat'a gelen Sunat, İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her ilinde vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Sunat, ziyaretlerde vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ifade ederek "Vatandaş yalnız değil, İYİ Parti var. İYİ Parti çözümleriyle var. Vatandaşımızın derdine derman olmaya, hislerine tercüman olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini savunan Sunat, şunları kaydetti:

"Bu zihniyetle, bu sorumsuzlukla, bu aymazlıkla Türkiye'nin durumu ortamda, bu sistemin değişmesi lazım. Allah yardımcımız olsun. Bu ülke için adalet için hak ve hukuk mücadelesi için yollardayız. İnşallah iktidar olduğumuzda güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçerek, yargının bağımsız olacağı, meclisin güçlü olacağı, yürütmenin hesap verebilir olacağı bir sistemi bu ülkeye armağan edeceğiz."

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık da ziyaretlerinden dolayı Sunat'a teşekkür etti.

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