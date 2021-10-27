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'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

27.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla olay yaratan Hande Sarıoğlu'nun, henüz sunucu olmadan önce Aşk-ı Memnu dizisinde figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Instagram hesabından paylaştığı dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen ve Okan bayülgen'e yaptığı ''Topuklu ayakkabı giyince çok iyi sallıyorum'' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel spiker Hande Sarıoğlu'nun, 2010 yılında Aşk- Memnu'da rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Hande Sarıoğlu, şöhret olmadan önce Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk- ı Memnu'da düğün organizatörü olarak yer almıştı.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Nihal ve Behlül'ün düğünlerini organize eden Sarıoğlu, dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte düğün hakkında konuşurken görülüyor.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Habertürk ekranlarında spor haberlerini sunan Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle kanaldan kovulmuştu.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Sunucu, şimdilerde Sports Digitale YouTube kanalında bahis programı sunuyor.

'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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