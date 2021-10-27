'İyi sallıyorum' demişti! Hande Sarıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ yan yana!

Instagram hesabından paylaştığı dans videosu nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen ve Okan bayülgen'e yaptığı ''Topuklu ayakkabı giyince çok iyi sallıyorum'' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel spiker Hande Sarıoğlu'nun, 2010 yılında Aşk- Memnu'da rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı.

Hande Sarıoğlu, şöhret olmadan önce Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk- ı Memnu'da düğün organizatörü olarak yer almıştı.

Nihal ve Behlül'ün düğünlerini organize eden Sarıoğlu, dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte düğün hakkında konuşurken görülüyor.

Habertürk ekranlarında spor haberlerini sunan Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle kanaldan kovulmuştu.

Sunucu, şimdilerde Sports Digitale YouTube kanalında bahis programı sunuyor.





