İyilik dizisi nerede çekiliyor? İyilik dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Reyting rekortmeni olmaya aday yeni dizi İyilik, The Queen’s House’dan uyarlandı. Her hafta cuma akşamı seyircilerle buluşan İyilik dizisinin başrolünde Hatice Şendil, İsmail Demirci gibi oyuncular yer alıyor. Dram, aşk türündeki dizinin senaryosu Melis Civelek tarafından kaleme alınıyor. İşte İyilik dizisinin konusu ve çekim yerleri...

İYİLİK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyilik dizisi İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

İYİLİK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hatice Şendil'in hayat verdiği Neslihan karakterinin dışarıdan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zanneden Neslihan, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Ayrıca kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey) aldatılır. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır.

İYİLİK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?