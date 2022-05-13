MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu! Instagram pozları büyüledi...

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu! Instagram pozları büyüledi...

13.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilik dizisinde Damla karakterine hayat veren Sera Kutlubey, bu akşam dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek sevişme sahnesiyle nedeniyle olay oldu. Dizide Neslihan'ın kocasıyla yasak aşk yaşayan Damla'yı canlandıran Sera Kutlubey, özel hayatındaki haliyle merak edildi. İşte Sera Kutlubey'in özel hayatı ve paylaşımları.

İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu! Instagram pozları büyüledi...

İyilik dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde ise Damla karakterine hayat veren Sera Kutlubey'in sevişme sahnesi gündem olacak. Murat karakterini canlandıran İsmail Demirci ile aldatma sahnesini oynayan Sera Kutlubey'in sosyal medya hesabı merak edilmeye başladı.

Sera Kutlubey, dizide Neslihan'ın kocası Murat'la yasak aşk yaşayan ve Neslihan'ın kafasını karıştırmak için her yolu deneyen Damla karakterine hayat veriyor.

sera kutlubey

SEVİŞME SAHNESİ OLAY OLDU

Dizide Neslihan'ın kocası Murat'ı canlandıran İsmail Demirci ile sevişme sahnesinde oynayan Sera Kutlubey, adeta yeni bölüme damga vurdu.

sera2

Oldukça dikkat çekici bir karakteri canlandıran Sera Kutlubey'in Instagram pozları izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

sera3

Instagram hesabında 587 bin takipçisi bulunan Sera Kutlubey, özel hayatı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

sera4

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır. İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır. Zalim İstanbul dizisinde oynadığı cemre karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Şimdi İyilik dizisinde Damla karakterini canlandırmaktadır.

sera5

Sera Kutlubey, 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve akrep burcudur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülümse Kaderine dizisi final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendiGülümse Kaderine dizisi final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi
Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: "Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler"Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu tepkisi: "Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler"
Boşanan ünlü çiftin evini kiraladılar! Sadece hafta sonu kalacağı evin aylık kirası şoke ettiBoşanan ünlü çiftin evini kiraladılar! Sadece hafta sonu kalacağı evin aylık kirası şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.