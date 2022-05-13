İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu! Instagram pozları büyüledi...

İyilik dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde ise Damla karakterine hayat veren Sera Kutlubey'in sevişme sahnesi gündem olacak. Murat karakterini canlandıran İsmail Demirci ile aldatma sahnesini oynayan Sera Kutlubey'in sosyal medya hesabı merak edilmeye başladı.

Sera Kutlubey, dizide Neslihan'ın kocası Murat'la yasak aşk yaşayan ve Neslihan'ın kafasını karıştırmak için her yolu deneyen Damla karakterine hayat veriyor.

SEVİŞME SAHNESİ OLAY OLDU

Dizide Neslihan'ın kocası Murat'ı canlandıran İsmail Demirci ile sevişme sahnesinde oynayan Sera Kutlubey, adeta yeni bölüme damga vurdu.

Oldukça dikkat çekici bir karakteri canlandıran Sera Kutlubey'in Instagram pozları izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

Instagram hesabında 587 bin takipçisi bulunan Sera Kutlubey, özel hayatı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır. İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır. Zalim İstanbul dizisinde oynadığı cemre karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Şimdi İyilik dizisinde Damla karakterini canlandırmaktadır.

Sera Kutlubey, 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve akrep burcudur.

