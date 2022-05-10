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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

10.05.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi İyilik'te Neslihan rolüyle seyircilerle buluşan Hatice Şendil geçtiğimiz günlerde, kendisi gibi ünlü oyuncu olan eşiyle gündeme gelmişti. Şimdilerde ekran önünde yerini alan Şendil, Instagram pozuyla adından söz ettirdi.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Hatice Şendil, bir zamanlara damga vuran Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile 2015'te evlendi. Az bilinen bu bilgiyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Şendil, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

HATİCE ŞENDİL'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

2 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu 38 yaşındaki Hatice Şendil bir çocuk annesidir.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Hatice Şendil, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar, sevilen dizi Teşkilat'ın yapımcılığını üstleniyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Şendil sosyal medya hesabından eşiyle sık sık pozlarını paylaşıyor.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Şendil Uyanış: Büyük Selçuklu, Yüksek Sosyete, Dila Hanım gibi dizilerde rol aldı.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

2001'de yapılan Miss Turkey yarışmasında 3. oldu. Sonrasında katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda ise (Miss Europe) 4. oldu.

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

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Hatice Şendil
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