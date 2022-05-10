İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil mini elbisesiyle poz verdi!

Hatice Şendil, bir zamanlara damga vuran Küçük Kadınlar dizisinde Utku rolüne hayat veren Burak Sağyaşar ile 2015'te evlendi. Az bilinen bu bilgiyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Şendil, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

HATİCE ŞENDİL'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

2 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu 38 yaşındaki Hatice Şendil bir çocuk annesidir.

Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Hatice Şendil, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı.

Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar, sevilen dizi Teşkilat'ın yapımcılığını üstleniyor.

Şendil sosyal medya hesabından eşiyle sık sık pozlarını paylaşıyor.

Şendil Uyanış: Büyük Selçuklu, Yüksek Sosyete, Dila Hanım gibi dizilerde rol aldı.

2001'de yapılan Miss Turkey yarışmasında 3. oldu. Sonrasında katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda ise (Miss Europe) 4. oldu.





