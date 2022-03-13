İyilik Sağlık Derneği üyesi doktorlar mazlumlara gönüllü hizmet veriyor

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği, savaş ve yoksulluğun kıskacındaki bölgelere gönüllü sağlık hizmetinin yanı sıra insani yardım da ulaştırıyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin başkanlığını yaptığı İyilik Sağlık Derneği, afet acil durumu, koruyucu ve tedavi edici sağlık çalışmalarının yanında beslenme, barınma, su ve sanitasyon (temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı ile ilgili halk sağlığı koşulları), yetim ve kapasite geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası insani yardım projeleri gerçekleştirmek amacıyla 2018 yılında kuruldu.

Merkezi Kocaeli'de bulunan dernek, Türkiye'nin dört bir yanından üye ve destekçileriyle geri kalmış coğrafyalardaki insanlara ücretsiz sağlık hizmeti ile insani yardım götürüyor.

Dernek ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) desteklediği yurt dışı programlarıyla, kötü şartlarda yaşam mücadelesi veren toplumların temel sağlık sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

- "Hekimler yıllık izinlerinden kullanarak etkinliklere katılıyor"

İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, AA muhabirine, 2014'te Yeryüzü Doktorları Derneği ile Çad'a gittikten sonra bu alanda faaliyet göstermek üzere kendi derneklerini kurduklarını söyledi.

Gönüllü hekim ve sağlık çalışanlarıyla savaştan kaçan Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampları ile Afrika kıtasındaki yardıma muhtaç insanlara sağlık hizmeti sunduklarını belirten Sezikli, "Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız, bu gönüllülük faaliyetlerine yıllık izin kullanarak, tatil yapacakları zamanlardan feragat ederek katılıyor. İnsanın yaradılışında ihtiyaç sahibine yardım duygusu vardır. Hekimlik de zaten sıhhat açısından ihtiyacı olan insanlara sağlık hizmeti vermeyi öngören kutsal bir meslektir. Yaklaşık 25 yıllık bir hekim olarak halkıma, ülkeme hizmet ediyorum. Bunun yanında ihtiyaç sahibi mazlumlara, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine de hizmet vermeyi görev edindik." diye konuştu.

- "Azez bölgesindeki mülteci kampında 6 hekimle sağlık taraması yaptık"

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla son iki yıldır hem Türkiye'deki iş yoğunluğu hem de salgın nedeniyle ulaşım olanaklarının kısıtlanmasından dolayı gönüllülük faaliyetlerinin ağır işlediğini dile getiren Sezikli, şöyle devam etti:

"Olanaklar daralsa da dernek olarak hem Suriye hem Afrika'da faaliyetlerimiz oldu. Ekim ayında Suriye'nin Azez bölgesindeki mülteci kampında 6 hekimle sağlık taraması yaptık. Yaklaşık yarım ton ilaç malzemesi ve hayırsever vatandaşların ayni yardımlarını kendi araçlarımızla oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İki bine yakın kişiye de birinci basamak sağlık hizmeti verdik. Yaklaşık 3 bin çift ayakkabı, kaban ve mont yardımımız oldu. Ayrıca geçen yıl 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Mali'de mülteci kamplarında 7 kişilik sağlıkçı kadrosuyla sağlık taraması yaptık. Bu süreçte orada mülteci kamplarında hem birinci basamak sağlık hizmeti hem de ihtiyaç sahiplerine ufak cerrahi işlemler, sünnet işlemi yaptık."

Faaliyetlerinde, TİKA ve büyükelçilikler aracılığıyla devletin desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayan Sezikli, kar amacı gütmeyen bir dernek olduklarını, yardımseverlerden aldıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.

Mayıs ayında tekrar Mali'ye gitmeyi planladıklarını belirten Sezikli, Türk hekimlerinin bu tür gönüllülük faaliyetlerinde çok fazla yer aldığının altını çizerek, "Sahaya gittiğimizde genelde çok iyi karşılanıyoruz çünkü Türk hekimler olarak bir sürü dernek bu şekilde hizmet veriyor. O bölgede doktor, sağlıkçı açığı olduğu için bizim yaptığımız her türlü yardım, muayene, destek çok büyük ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

- "Orayı görüp geldikten sonra artık eski biz olmadığımız kanaatindeyim"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan göz doktoru Alper Gökbel ve anestezi doktoru Mehmet Yalvaç da İyilik Sağlık Derneği'nin gönüllü hekimleri olarak yurt dışı faaliyetlerine katılıyor.

Dernek olarak kalabalık bir aile olduklarını söyleyen Gökbel, öğrendiği ilmi, faydalı alanlarda kullanmayı arzuladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İyilik Sağlık Derneği ile mesleğimin zekatını ödeme fırsatı buldum. Gittiğimiz yerlerde çok farklı ortamlarla karşılaştık. Ülkemizde sıradan kabul edebileceğimiz birçok şeyin orada lüks ya da ulaşılamaz kategorisinde olduğunu gördük. Dünyalar, renkler, insanlar ayrı ama sorunlar bir. Açlık, çevre, belediyecilik hizmetleri gibi temel sorunlar karşımıza çıktı. Orayı görüp geldikten sonra artık eski biz olmadığımız kanaatindeyim. Sofrada bıraktığınız bir lokmanın çöpe gidecek olmasını önceden dert etmezken şimdi aslında bunu lüks gören bir camianın olduğunu, belki bunu ömür boyu göremeyecek insanların olduğunu bilmek sizin bakış açınızı tamamen değiştiriyor."

Mehmet Yalvaç ise doktorlar olarak halka hizmet etmenin, görevleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda mesleğimizin zekatı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Çok güzel hizmetlerimiz oldu. Türkiye'den, bizden her zaman bir destek olduğunu insanlar biliyorlar. Bu güzel bir şey. Oralara gitmek için ailemizden de fedakarlık yapıyoruz. Yıllık izinlerimizi tatil olarak kullanmak yerine 'bir insanı yaşat ki bütün insanlar yaşasın' düşüncesiyle buralarda kullanıyoruz. Bu, bana göre bir ibadet."

Yalvaç, Mali'de bacağındaki sivilceyle başlayıp apseye dönüşen enfeksiyonu tedavi ederek ölümden kurtardıkları genç kızın, mesleki olarak unutamadığı anıları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

