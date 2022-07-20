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İZBAN 1 milyon sefer sayısına ulaştı

20.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZBAN 1 milyon sefer sayısına ulaştı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ve Selçuk ilçeleri arasındaki banliyö tren hattında hizmet veren İZBAN'ın, 12. yılında 1 milyon sefer sayısına ulaştığı bildirildi.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2010'da ilk yolcusunu taşıyan ve hat uzunluğunu Selçuk'un da açılmasıyla 136 kilometreye çıkartan İZBAN, her gün 250'ye yakın sefer gerçekleştiriyor.

Havalimanı bağlantılı en büyük kent içi banliyö sistemlerinden olan İZBAN, 136 kilometrelik hatta her gün 250 binin üzerinde yolcu taşıyor.

İZBAN'ın geride kalan 12 yıllık süreçte taşıdığı yolcu sayısı 827 milyona ulaşırken, katettiği mesafe ise 65 milyon kilometreyi aştı. İZBAN, bu dönemde günlük en fazla yolcuyu 24 Ekim 2017 tarihinde 347 bin kişiyle taşıdı. ​​​​​

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