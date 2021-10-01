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İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

01.10.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

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