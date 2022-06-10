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İZBAN'ın Kemer-Gaziemir seferleri arıza nedeniyle tek hattan yapılıyor

10.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZBAN'ın Kemer-Gaziemir seferleri arıza nedeniyle tek hattan yapılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren İZBAN'ın Kemer-Gaziemir arasındaki bölümünde seferler, arıza nedeniyle tek hattan sağlanıyor.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, hattın sinyalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. Bu nedenle Kemer-Gaziemir arasındaki bölümde, işletim tek hattan yapılabiliyor.

Yolcu aktarmalarının ESHOT otobüsleriyle sağlanacağı, İZBAN'ı kullanacakların yolculuk planlarını gecikmeleri dikkate alarak yapmaları istendi.

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