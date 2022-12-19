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İzel'den ortalığı karıştıran, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı! Herkes konuşunca...

19.12.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafı üzerine "Bebek" şarkısını ekleyerek paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı. Yeni evli çiftin bebek bekleyip beklemediği merak edilirken Demet Özdemir'den hemen yanıt geldi.

İzel'den ortalığı karıştıran, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı! Herkes konuşunca...

Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı sosyal medyada gündemde. Ağustos ayında şaşalı bir düğünle evlenen ve lüks tarzlarıyla sık sık gündeme gelen çift sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranlarını ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Ekran Alıntısı

Herkes Demet Özdemir'in hamile olup olmadığını konuşurken güzel oyuncu hemen bir açıklama yaptı ve "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" dedi.

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