YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. İzindeki uzman çavuş, traktör kazasında hayatını kaybetti

İzindeki uzman çavuş, traktör kazasında hayatını kaybetti

16.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzindeki uzman çavuş, traktör kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde traktörün devrildiği kazada uzman çavuş Ferdi Yardım yaşamını yitirdi.

İlçenin Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde Ferdi Yardım'ın (25) kullandığı traktör, şarampole devrildi.

Ağır yaralanan Yardım, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Konya'da görev yapan iki çocuk babası uzman çavuş Ferdi Yardım'ın iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyorKaradeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandıKırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyorKırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
20:41
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir efsane mi? Bu şekilde tüketince ne işe yarıyor?

Bir efsane mi? Bu şekilde tüketince ne işe yarıyor?

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.