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İzinsiz geldi cezayı yedi

SİVAS HABERLERİ  | 12.04.2020 20:39 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesi olmadan gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’dan Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün boyunca evinde karantinada altına alındığı bildirildi.Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" İstanbul ilinden ilçemiz Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz olarak geldiği tespit edilen bir kişiye İlçe Hıfsızsıhha kuralı gereğince 3150 TL idari para cezası kesilmiş ve 14 gün boyunca ikametinde karantina altına alınması kararlaştırılmıştır.

İstanbul’dan Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesi olmadan gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’dan Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen şahsa 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün boyunca evinde karantinada altına alındığı bildirildi.
Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" İstanbul ilinden ilçemiz Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz olarak geldiği tespit edilen bir kişiye İlçe Hıfsızsıhha kuralı gereğince 3150 TL idari para cezası kesilmiş ve 14 gün boyunca ikametinde karantina altına alınması kararlaştırılmıştır. Covid-19 ile mücadele kapsamında alından bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir" ifadelerine yer verdi.

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Sabah
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Öğle
12:38
İkindi
16:18
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Güldeş Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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