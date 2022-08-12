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İZKA, İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu'nu kripto borsasında işleme açtı

12.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İZKA, İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu'nu kripto borsasında işleme açtı

İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu'nu kripto varlık borsalarında işleme açtığını duyurdu.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İzmir'in tarihi değerlerinden oluşan 99 parçalık özel İzmir Zaman Makinesi NFT Koleksiyonu'nun satışa çıkarıldığı kaydedildi.

İZKA tarafından kripto varlık borsalarında işleme açılan koleksiyonun dünyanın bir şehre ait ilk ve tek NFT projesi olma özelliği taşıdığı bildirildi.

Koleksiyonun satışıyla elde edilecek tüm gelirin İzmir'deki tarihi yapıların restorasyonunda kullanılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
NFT izka

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