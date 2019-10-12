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İzlanda 0 - 1 Fransa (EURO 2020 Elemeleri)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2019 00:04 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.

İzlanda 0 - 1 Fransa (EURO 2020 Elemeleri)

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.

İNGİLİZLERDEN SÜRPRİZ YENİLGİ

A Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Çekya güldü. 5. Sterling topla soldan cezasahasına girdi. Lukas Masopust'un müdahelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve İngiltere 1-0 öne geçti.

Ev sahibinin yanıtı gecikmedi. 4 dakika sonra İngiltere defansındaki aksaklık yine gün yüzüne çıktı ve Çek Cumhuriyeti 1-1'i yakaladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celuskka'nın indirdğii topu altı pas içinde demarke durumdaki Brabec tamamladı ve İngiltere ağlarını havalandırdı.

  1. dakikada sahneye Ondrasek çıktı. Masopust'un sağdan getirip penaltı noktası yakınına bıraktığı topu Ondrasek ağlarla buluşturdu ve Çekya'yı 2-1 öne geçirdi. Çekya bu golle maçı kazandı ve puanını 12 yaparak İngiltere'yi yakaladı.

Gruptaki diğer maçta Karadağ ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. 7. haftaya ikişer beraberlikle giren iki takım arasındaki maç 0-0 sona erdi.

PORTEKİZ RAHAT KAZANDI

B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz, Lüksemburg ile karşılaştı.

Portekiz, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle Lüksemburg karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanada atılan topu alan Semedo, cezasahasına girip kaleye yöneldi. Kaleciden dönen topu Bernardo Silva tamamladı ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

  1. dakikada sahneye Cristiano Ronaldo geçti. Rakip oyuncudan presle aldığı topla cezasahası sol ön çizgisi yakınında buluşan Ronaldo, klas bir aşırtmayla kaleciyi avladı ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçta son sözü Guedes söyledi ve 890'da attığı golle Portekiz'in galibiyetini ilan etti: 3-0. Bu sonucun ardından puanını 11 yaptı ve lider Ukrayna'yı takibini sürdürdü. Lüksemburg ise 4 puanda kaldı.

UKRAYNA HIZ KESMEDİ

Euro 2020 B Grubu'nda 7. haftaya Portekiz'in önünde lider giren Ukrayna, Litvanya engelini 2-0'la geçti. Ev sahibi ekibin gollerini 29 ve 58. dakikalarda Malinovsky attı. Üst üste 5. galibiyetini elde eden Ukrayna, puanını 16 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Grupta son sırada bulunan Litvanya ise 1 puanda kaldı.

Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.

SONUÇLAR ŞÖYLE;

A GRUBU

Karadağ-Bulgaristan: 0-0

Çekya-İngiltere: 2-1

B GRUBU

Portekiz-Lüksemburg: 3-0

Ukrayna-Litvanya: 2-0

H GRUBU

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0

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Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 Elemeleri Fransa izlanda

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