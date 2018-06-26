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İzlanda 1 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

Dünya Kupası D Grubu'ndaki diğer maçta İzlanda ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan, buna karşın İzlanda karşısında üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Hırvatistan, 3 maçta aldığı 9 puanla kayıpsız bir şekilde üst tura çıktı.

İzlanda 1 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında İzlanda'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Hırvatistan son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile karşılaşacak. Grupta 1 puan toplayan İzlanda ise organizasyona veda etti.

Hırvatistan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısında İzlanda daha etkili bir performans ortaya koyarken, takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

  1. dakikada Hırvatistan 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Pivaric'in vuruşunda savunmadan sekten top penaltı noktasında bulunan Badelj'in önüne düştü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

  2. dakikada Gylfi Sigurdsson'un yaptığı vuruşta hakem Lahoz, Lovren'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıyı kullanan Gylfi Sigurdsson meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.

  • dakikada Hırvatistan tekrar öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic'in yaptığı vuruşta, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2

    • Hırvatistan, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

    Stat: Rostov
    Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
    İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 70 Gylfi Sigurdarson), Magnusson, Gunnarsson, Hallfredsson, Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason (Dk. 90 Traustason), Finnbogason (Dk. 85 Albert Gudmundsson)
    Hırvatistan: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric (Dk. 65 Bradaric), Perisic, Kovacic (Dk. 81 Rakitic), Pjaca (Dk. 70 Lovren), Kramaric
    Goller: Dk. 53 Badelj, Dk. 90 Perisic (Hırvatistan), Dk. 76 Gylfi Sigurdsson (İzlanda)
    Sarı kartlar: Dk. 14 Pjaca, Dk. 83 Jedvaj (Hırvatistan), Dk. 59 Hallfredsson, Dk. 64 Finnbogason, Dk. 84 Saevarsson (İzlanda)

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    Anahtar Kelimeler:
    Hırvatistan izlanda dünya kupası

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