İzlanda 1 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında İzlanda'yı 2-1 yenen Hırvatistan, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Grupta yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Hırvatistan son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile karşılaşacak. Grupta 1 puan toplayan İzlanda ise organizasyona veda etti.

Hırvatistan'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısında İzlanda daha etkili bir performans ortaya koyarken, takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.