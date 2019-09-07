İzlanda 3 - 0 Moldova

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda, sahasında Moldova'yı konuk etti. A Milli Takım'ı da yakından ilgilendiren mücadelede 3 puan ev sahibinin oldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan isim Galatasaray'ın eski futbolcusu Kolbeinn Sigthorsson oldu. 29 yaşındaki golcü, 31. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu golle 1-0'lık İzlanda'nın üstünlüğüyle tamamlanırken 55. dakikada sahneye çıkan Birkir Bjarnason, durumu 2-0'a taşıdı.

Gol perdesini kapatan oyuncu ise Jon Bödvarsson oldu. 77. dakikada gelen Jon Bödvarsson'un golü skoru belirledi ve mücadele 3-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından İzlanda 12 puana ulaşırken Moldova ise 3 puanda kaldı.

