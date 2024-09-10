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  4. İzlanda maçının ardından Arda Güler'in dedesinden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Yalan!

İzlanda maçının ardından Arda Güler'in dedesinden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Yalan!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 08:54
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A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler İzlanda maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dede Güler açıklamasında "Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" ifadelerini kullandı.

İzlanda maçının ardından Arda Güler'in dedesinden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Yalan!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, açıklamalarda bulundu.

Torununun geleceğine dair konuşan dede Güler, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DUALAR ARDA GÜLER İÇİN"

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Ali Güler Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Torunum için milli maça geldim. Allah bize nasip etti ve 3-1 gibi bir skorla galip geldik. Sabah 9'dan beri ayaktayım Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde." dedi.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE YALAN"

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"Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusuna Ali Güler, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık." ifadelerini kullandı.

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