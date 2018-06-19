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İzlanda nüfusunun %99.6'sı Arjantin'le oynanan Dünya Kupası maçını izledi!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 19.06.2018 08:26 | Son Güncelleme

Dünya Kupası tarihinde turnuvaya katılan en küçük ülke olan İzlanda, ilk maçında ülkesi tarafından olağanüstü bir ilgi gördü. İzlanda'da ülkenin %99.6'sı Arjantin'le oynanan ilk Dünya Kupası maçını izledi.

İzlanda nüfusunun %99.6'sı Arjantin'le oynanan Dünya Kupası maçını izledi!

İzlanda'nın ulusal yayın sevisi RUV'a göre, Cumartesi öğleden sonra ülkede televizyon izleyen insanların %99.6'sı ülkelerinin Arjantin ile karşılaştığı, ilk Dünya Kupası maçını seyrediyordu.

Maçı yayınlayan RUV sports kanalına göre, bu maç ülke tarihinde en çok izlenen spor müsabakası oldu. İzlanda'nın bu maçtaki golünü atan Alfred Finnbogason, bu konu hakkında "Ülkenin geriye kalan %0.4'ü sahada maçı oynuyordu" şeklinde espirili bir tweet attı.

Aynı zamanda Fox Sports'un yaptığı habere göre, bu maç 2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar en çok izlenen maç oldu. Ortalama olarak 2.9 milyon izleyici ile.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
izlanda dünya kupası

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