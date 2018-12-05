İzleyicilere göre 2018’in en iyi oyuncuları

İşte seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları...

Deneyimli aktrist 2018 yılını 3 yapımla kapattı. Bunlar; Mamma Mia! Here We Go Again, Mary Poppins Returns ve Wild Rose.

Yenilmezlerin Hawkeye'si bu yıl komedi filmi Tag (Yakalandın) ile beyazperdedeydi.

Aktör bu yıl ABD'de gişe listelerine zirveden giriş yapan Ralph ve Internet'in seslendirme kadrosunda yer aldı.

Harry Potter serisi ile ününe ün katan genç aktör bu sene, televizyon serisi Snatch'de boy gösterdi.

Zor rollerin adamı Gyllenhaal, bu sene The Sisters Brothers ve Wildlife filmlerinde yer aldı.

Yakışıklı aktör son dönemde oyunculuktan çok yapımcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Pitt şu sıralar Tarantino'nun merakla beklenen yapımında rol alıyor.

3. Tom Hardy

Sevilen aktör Tom Hardy, Venom ile bu sene en çok konuşulan isimlerden biri oldu.