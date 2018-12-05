İşte seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları...
İzleyicilere göre 2018’in en iyi oyuncuları
20. Denzel Washington
2 Oscar ödüllü aktör bu sene The Equalizer 2 (Adalet 2) filminde boy gösterdi.
19. Julie Walters
Deneyimli aktrist 2018 yılını 3 yapımla kapattı. Bunlar; Mamma Mia! Here We Go Again, Mary Poppins Returns ve Wild Rose.
18. Jeremy Renner
Yenilmezlerin Hawkeye'si bu yıl komedi filmi Tag (Yakalandın) ile beyazperdedeydi.
17. Edward Norton
Dövüş Kulübü filmiyle dünya çapında tanınan Edward Norton, Wes Anderson imzalı Isle of Dogs animasyonunun seslendirme kadrosunda yer aldı.
16. Andrew Garfield
Örümcek Adam rolü ile tanınan Andrew Garfield, 16'ıncı sırada yer aldı.
15. Sally Hawkins
Oscar ödüllü Suyun Sesi filminde başrolü üstlenen Sally Hawkins, 15'inci sırada yer aldı.
14. Paddy Considine
Informer adlı dizide boy gösteren aktör, 14'üncü sırada yer aldı.
13. Alan Tudyk
Aktör bu yıl ABD'de gişe listelerine zirveden giriş yapan Ralph ve Internet'in seslendirme kadrosunda yer aldı.
12. Rupert Grint
Harry Potter serisi ile ününe ün katan genç aktör bu sene, televizyon serisi Snatch'de boy gösterdi.
11. Christian Bale
Deneyimli aktör önümüzdeki günlerde son filmi Vice ile beyazperdede yer alacak.
10. Jake Gyllenhaal
Zor rollerin adamı Gyllenhaal, bu sene The Sisters Brothers ve Wildlife filmlerinde yer aldı.
9. Brad Pitt
Yakışıklı aktör son dönemde oyunculuktan çok yapımcı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Pitt şu sıralar Tarantino'nun merakla beklenen yapımında rol alıyor.
8. Carey Mulligan
Aktrist bu sene Wildlife filminde başrolü üstlendi.
7. Irrfan Khan
Hint aktör Irrfan Khan, 2018 yılında 3 yapımda boy gösterdi.
6. Marion Cotillard
Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard, bu sene Fransız yapımı Gueule d'ange'da başrolü üstlendi.
5. Domhnall Gleeson
Son dönemin yükselen isimlerinden Domhnall Gleeson, The Little Stranger adlı yapımda yer aldı.
4. Benedict Cumberbatch
Yerinde duramayan Benedict Cumberbatch, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Patrick Melrose ve Grinç yapımlarında izledik.
3. Tom Hardy
Sevilen aktör Tom Hardy, Venom ile bu sene en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
2. Michael Stuhlbarg
Başarılı aktör The Looming Tower dizisiyle ekranlarda fırtına gibi esiyor.
1. Leonardo DiCaprio
Listenin zirvesindeki isim Leonardo DiCaprio'yu önümüzdeki aylarda Tarantino'nun merakla beklenen yapımı Once Upon a Time in Hollywood filminde izleyeceğiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum