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İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı, 125 göçmen yakalandı

AA AA
01.03.2024 08:33
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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 125 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 43'ü çocuk 105 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir sahil güvenlik komutanlığı

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