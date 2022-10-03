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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.10.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aslan Burnu açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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