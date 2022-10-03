İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aslan Burnu açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz