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İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı

AA AA
06.08.2024 08:53
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında ise 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2'si çocuk 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı

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Express
Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik komutanlığı

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