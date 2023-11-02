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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı

02.11.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Seferihisar, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Yine Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve botu tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlarda 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir sahil güvenlik komutanlığı

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