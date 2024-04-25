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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA AA
25.04.2024 07:57
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İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 4'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

SU ALAN YARI BATIK BOTTAKİ 17 GÖÇMEN KURTARILDI

Karaburun ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yarı batık vaziyetteki lastik bottan ve deniz yüzeyinden 1'i çocuk 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir sahil güvenlik kurtarma

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