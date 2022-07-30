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İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki ayrı bottaki 68 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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