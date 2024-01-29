İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik botlardaki 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarındaki can salında bir grubun olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesinde de lastik botta bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce 32 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



