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İzmir açıklarında 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı

12.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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İzmir açıklarında 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Urla ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Öte yandan İzmir açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan bottaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ve Dikili ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde belirlenen 52 düzensiz göçmeni de Sahil Güvenlik ekipleri durdurarak yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir sahil güvenlik

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