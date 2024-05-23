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İzmir açıklarında biri sürüklenen 2 bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA AA
23.05.2024 07:39
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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında biri sürüklenen 2 bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili Seferihisar sahil güvenlik kurtarma

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