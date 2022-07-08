İzmir açıklarında geri itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve 3 can salındaki 104 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

