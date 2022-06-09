İzmir açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.00 sıralarında Karaada açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

6'sı Afganistan, 4'ü Yemen, 1'i Eritre uyruklu düzensiz göçmenler, İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan kırık olduğu tespit edilen sol el bileği alçıya alınan Yemen uyruklu Ayşe Ahmed, verdiği ifadede, kendilerini geri iten Yunan unsurları tarafından sopalı saldırıya uğradığını belirtti.



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