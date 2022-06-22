YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.06.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ve Foça ilçesi açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 100 düzensiz göçmeni kurtardı.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Foça ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında geri itilen 124 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini bulduEge Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu
GÜNCELLEME 3 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendiGÜNCELLEME 3 - Giresun'da yol kenarında cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi
GÜNCELLEME 2 - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 51 zanlı yakalandıGÜNCELLEME 2 - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 51 zanlı yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Yazal Eczanesi
Aliaga
Ufkum Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Özge Eczanesi
Bergama
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.