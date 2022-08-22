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İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 80 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik, geri itildiği belirlenen Dikili açıklarındaki 32, Çeşme açıklarındaki 16 düzensiz göçmeni de kurtardı.

İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

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