YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.10.2023 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiklerini ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiklerini, bunun üzerine içlerinden 8 kişinin Karaada'ya çıktığını belirtti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle söz konusu göçmenlere deniz yoluyla ulaşılamaması üzerine, bölgeye 2 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi.

Adada mahsur kalan 8 göçmen helikopterlerle kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldıNevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Engelsiz Bayrak ödülüErzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Engelsiz Bayrak ödülü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıErzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir sahil güvenlik komutanlığı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:05
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Kafkas eczanesi
Bayrakli
Şen eczanesi
Menemen
Çalikuşu eczanesi
Kinik
Bayrakli eczanesi
Bayrakli
Alper eczanesi
Bergama
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Yavuz eczanesi
Menemen
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.