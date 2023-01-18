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İzmir açıklarında geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Menderes Urla Yunanistan çeşme

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